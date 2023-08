Bray Wyatt, morto il wrestler ex campione della WWE: aveva 36 anni

Aveva quattro figli. La notizia è stata diffusa su Twitter dall'ex lottatore statunitense Paul Michael Levesque, meglio conosciuto come Triple H

Lutto nel mondo del wrestling: Bray Wyatt, alias Windham Rotunda, superstar della WWE di cui era stato anche campione nel 2017, è morto a soli 36 anni. La notizia è stata annunciata tramite un messaggio pubblicato su Twitter dall'ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, meglio conosciuto come Triple H: "Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda (il padre di Bray, ndr) che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è morto improvvisamente nella giornata di oggi", si legge nel post.