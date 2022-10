7/9 ©Ansa

Inoki si è distinto anche per la sua intensa attività diplomatica. Ad esempio, in Iraq nel 1990 per il rilascio di ostaggi giapponesi all'inizio della Guerra del Golfo. Nel corso degli anni ha instaurato un forte rapporto personale con la Corea del Nord, dove si era recato decine di volte nel tentativo di contribuire a risolvere - tramite canali non ufficiali - la questione dei rapimenti di cittadini giapponesi da parte di Pyongyang durante la Guerra Fredda