Mondiali di basket 2023, dove vederli in tv e streaming

Dove vedere le partite in tv e streaming



Esordio questa mattina su Sky Sport Summer e NOW per l'Italia contro l'Angola (ore 10), dalle 12.30 in onda su Sky Sport 24 e NOW Studio Mondiali Basket, alla cui conduzione si alterneranno Francesco Bonfardeci e Dalila Setti, dalle 14 le altre sfidanti dell'Italia, Filippine-Repubblica Dominicana (Sky Sport Summer e NOW). Alle 15.30 su Sky Sport Arena e NOW è la volta di Canada-Francia, chiude la giornata alle 18.45 Studio Mondiali Basket su Sky Sport 24 e NOW. Domani la prima gara in onda su Sky Sport Arena e NOW dalle 10.00 è Sud Sudan-Porto Rico, alle 14 Serbia Cina (Sky Sport Arena e NOW), mentre alle 14.40 è la volta degli USA contro la Nuova Zelanda su Sky Sport Action e NOW. Punto della giornata alle 18.45 su Studio Mondiali Basket in onda su Sky Sport 24 e NOW. Altra giornata di grande basket domenica 27, si parte nuovamente con gli Azzurri contro la Repubblica Dominicana alle 10 (Sky Sport Summer e NOW), 12.30 post partita su Studio Mondiali Basket (Sky Sport 24 e NOW), mentre alle 10.30 la sfida tra Australia e Germania sarà trasmessa su Sky Sport Arena e NOW. Dalle 15.30 al via Francia Lettonia (Sky Sport Arena e NOW), chiude la giornata Studio Mondiali Basket alle 18.45 su Sky Sport 24 e NOW. Lunedì 28 si apre con Georgia-Slovenia alle 10 (Sky Sport Arena e NOW), seconda gara degli Stati Uniti contro la Grecia alle 14.40 su Sky Sport Summer e NOW, poi ecco i campioni del mondo uscenti della Spagna alle 15.30 contro il Brasile (Sky Sport Arena e NOW), alle 18.45 Studio Mondiali Basket su Sky Sport 24 e NOW. Martedì 29 agosto ultima gara del girone per l'Italia contro le Filippine alle 14 (Sky Sport Summer e NOW), alle 15.30 Canada Lettonia, con due appuntamenti di Studio Mondiali Basket, sempre su Sky Sport 24 e NOW, uno alle 16.15 dopo la gara degli azzurri, e l'altro alle 18.45 a commento della giornata. Ultima tornata della prima fase mercoledì 30 agosto: si parte alle 10 per Sud Sudan Serbia (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW), alle 14 Cina-Porto Rico (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW) e si chiude con Studio Mondiali Basket alle 18.45 su Sky Sport 24 e NOW.