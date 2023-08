Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina 1-0. HIGHLIGHTS

Si complica la qualificazione in Conference League per la Fiorentina. I viola perdono per 1-0 a Vienna con il Rapid nell'andata dei playoff. A decidere il match un calcio di rigore di Grull al 35'. Tra una settimana al 'Franchi' ai ragazzi di Italiano servirà quindi vincere con due gol di scarto.

La cronaca di Rapid Vienna-Fiorentina 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)

Inizio di match abbastanza bloccato, c'è un discreto caldo a Vienna e l'orario non del tutto serale non favorisce un avvio sprint. Le primissime occasioni sono degli austriaci, imprecisi però sotto porta, mentre qualche minuto prima della mezz'ora ecco affacciarsi in avanti pure la Fiorentina con i tentativi di Gonzalez prima, murato da Hedl, e Bonaventura poi. L'episodio che spezza l'equilibrio della prima frazione al 35': su calcio d'angolo Mandragora strattona Hofmann e causa il rigore. Grull incrocia il destro e fa 1-0 Rapid. La Viola si innervosisce (Bonaventura ammonito per proteste evitabili) e fatica a costruire la reazione desiderata. La 'Viola' parte lenta anche nella ripresa e fino a metà della seconda frazione non riesce neppure a calciare in porta: lo farà solo capitan Biraghi, con un destro facilmente parato al 68'. I padroni di casa sono bravi ad abbassare i ritmi e a frenare le velleità di rimonta della Fiorentina. L'occasionissima per il pari arriva solo nel recupero ai due argentini subentrati in attacco: Beltran è fermato dal portiere Hedl, che si ripete anche sul tentativo di tap-in a seguire di Infantino.