Tennis, Sinner vince a Toronto e diventa sesto nel ranking Atp

La vittoria al Master 1000 vale all'altoatesino il suo nuovo best ranking. Guadagnano una posizione anche Musetti e Berrettini nella classifica mondiale

Grazie alla vittoria al Masters 1000 di Toronto, Jannik Sinne r sale al sesto posto della classifica mondiale, registrando il suo nuovo best ranking. Guadagnano una posizione anche Musetti e Berrettini.

La vittoria di Sinner a Toronto

Sinner ha battuto domenica 6-4 e 6-1 l'australiano Alex De Minaur vincendo la finale del singolare maschile del Canadian Open 2023 a Toronto. Per l'italiano è stata la prima vittoria della sua carriera in un torneo ATP Masters 1000 e la seconda per un italiano dopo che Fabio Fognini ha battuto il serbo Dušan Lajović a Montecarlo nel 2019.