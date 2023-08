Perché Roberto Mancini lascia la Nazionale? Le possibili motivazioni

Il progetto di trasformare la Nazionale

Già dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna a giugno, Mancini aveva lasciato trasparire qualche insofferenza riguardo alla sua missione di risollevare una Nazionale fiaccata da diverse delusioni. Dopo la vittoria agli Europei, alle qualificazioni per Qatar 2022 un doppio pareggio con la Svizzera - con la maledizione dei rigori parati da Sommer a Jorginho, uno all'andata, uno al ritorno - condanna l'Italia ai play off: il sorteggio mette gli Azzurri nel girone del Portogallo, ma alla finale-spareggio non si arriva neanche: a Palermo un gol di Nestorovski manda avanti la Macedonia del Nord. Manca un centravanti, non si segna, Mancini fa ricorso agli oriundi come Retegui, e il ricambio in difesa, dopo l'addio di Chiellini e con il declino di Bonucci, è difficile. Soprattutto, l'Italia ha smarrito la sua via a centrocampo. Mancini prova e riprova, fa stage, lamenta che i club non gli hanno concesso spazi prima degli spareggi e si inventa dei “casting” tra giovani delle serie minori in cerca di volti nuovi. Nella sua gestione sono 104 i convocati, molti gli esordienti, il nome simbolo - nella prima fase - è Zaniolo, convocato quando ancora non ha nemmeno 1' di serie A nelle gambe. Un periodo lungo e complesso di ricambio generazionale che, forse, non stava andando come Mancini l’aveva pensato.