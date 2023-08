Calcio, il totonomi per il ct della Nazionale: da Conte ad Allegri

9/10 ©Ansa

Tra i nomi che circolano nelle ultime ore c'è anche quello di Gianfranco Zola. "Magic Box", come veniva soprannominato da calciatore, è attualmente vicepresidente della serie C ma in passato ha ricoperto ruoli importanti in panchina, come allenatore di Cagliari, Watford e Birmingham City, prima di essere vice di Maurizio Sarri nel Chelsea 2018-2019