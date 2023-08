Esordio vincente per il Brera nella Serie A macedone

Anni nel dilettantismo

Per la terza squadra di Milano è una nuova pagina della sua storia cominciata nel 2000 in Serie D con Walter Zenga in panchina. In tutti questi anni il Brera è rimasto nel dilettantismo italiano, ma soprattutto è stato uno straordinario laboratorio per progetti a forte impatto sociale e culturale realizzati attraverso il calcio. Ora la strategia della terza squadra di Milano, rafforzata anche da investitori americani che hanno quotato al Nasdaq la società Brera Holdings, è quella di divenire un club globale nel professionismo dei quattro continenti. Le traiettorie del sempre innovativo club neroverde non sono certo mainstream: in Europa il Brera gioca in Serie A in Macedonia, in Africa in Serie B in Mozambico, e sono in via d’apertura i club, sempre nella massima serie, in Asia.

e nel continente americano.