Mondiali ciclismo, Ganna vince oro nell’inseguimento. Bronzo per Milan

L'oro di Filippo Ganna

L’impresa di Filippo Ganna regala all’Italia la prima medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. Il fuoriclasse di Verbania ha vinto l’oro dopo aver battuto in finale, in rimonta e per soli 54 millesimi, il britannico Daniel Bigham. Una prestazione favolosa per Ganna, che fino all'ultimo chilometro era dietro il britannico di oltre un secondo, ma negli ultimi 500 metri è riuscito a recuperare lo svantaggio ottenendo il suo sesto titolo iridato (il secondo consecutivo). "Abbiamo lavorato tanto per questo risultato. Voglio fare i complimenti al mio avversario, è stata una battaglia meravigliosa. Il cammino di avvicinamento a questo appuntamento non è stato facile, fino alla fine non sapevo se partecipare o meno. Ho parlato con il ct, Marco Villa, fino a notte fonda e alla fine abbiamo preso la decisione migliore", ha raccontato Ganna dopo la vittoria. Per il 27enne di Verbania si tratta dell'ottavo podio consecutivo ottenuto in questa categoria nelle rassegne iridate. Il classe 1996 ha ottenuto sei medaglie d'oro (2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), un argento (2017) e un bronzo (2021).