Il capo dell'atletica leggera della Somalia, Khadijo Aden Dahir, è stato sospeso dopo che una sprinter del suo Paese, Nasra Ali Abukar, ha chiuso all'ottavo e ultimo posto correndo in 21"81 in una batteria dei 100 metri donne delle Universiadi in corso a Chengdu, in Cina. Si tratta della peggior prestazione di ogni tempo nella storia di questa manifestazione, ed è di più di dieci secondi superiore alla vincitrice di questa prova, la brasiliana Silva Mourao, che ha corso in 11"58. Una performance che ha mandato su tutte le furie il Ministro dello Sport e della Gioventù somalo, Mohamed Barre, che ha chiesto che venisse aperta un'indagine con il Comitato olimpico nazionale della Somalia. Ora Barre vuole vederci chiaro e capire in base a quali criteri questa atleta fosse stata scelta, inchiesta che ha fatto emergere anche come la ragazza non fosse un'atleta e che non esisteva alcuna associazione sportiva universitaria somala registrata.