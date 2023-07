Dai Giochi 2026 a Euro2032, i grandi eventi made in Italy

Molti gli eventi Made in Italy in programma nei prossimi anni. Dalle Olimpiadi invernali tra due anni e la finale di Champions a Milano, fino alla corsa per Euro2032 con la Turchia. La corsa congiunta con Ankara per il torneo continentale di calcio è solo l'ultimo tassello di un puzzle che ha sempre più tinte tricolori. Solo alcuni giorni fa era arrivata la candidatura di Milano - che già ospiterà in tandem con Cortina i Giochi invernali del 2026 - come sede della finale di Champions League nel 2026 o nel 2027: l'assegnazione è prevista per maggio 2024, ma è di fatto blindata. Anche qui si tratta dell'ultimo successo dell'Italia che tra il 2022 e il 2026 ha assunto un ruolo predominante come sede di tornei e grandi eventi.