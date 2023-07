Finale di Champions League 2026 o 2027 a San Siro: Milano si candida

Come confermato dalla Uefa la città meneghina ha inviato la propria candidatura per ospitare la finale della competizione per club più importante d'Europa nel 2026 o 2027. Il confronto è con l'Ungheria: una delle due edizioni si disputerà dunque a San Siro, l'altra alla Puskas Arena di Budapest. Così Giuseppe Sala: "Ho detto a Gravina che nel 2027 non sarò più sindaco, quindi meglio portarla a casa per il 2026"

Quale futuro aspetta lo stadio di San Siro non è ancora dato sapersi, quel che è certo è che Milano, per il 2026 o 2027, candida la propria struttura per ospitare la finale di Champions League . Una decisione ufficilizzata dalla stessa Uefa, che afferma come la sfida si giocherà con la Puskas Arena di Budapest. Se nessuna delle due si tirerà indietro entro febbraio, fase nella quale si dovranno consegnare i dossier definitivi, è possibile che San Siro e la Puskas Arena si dividano le finali nelle due prossime edizioni.

Sala: "Quando mi ha chiamato Gravina ho fatto i salti di gioia"

"Milano ospiterà la finale di Champions League del 2026 o del 2027". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Campionato europeo di salto a ostacoli che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre in città. "Devo dire che, reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori ma entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League - ha continuato il primo cittadino - quando il presidente della Figc Gabriele Gravina mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League, ovviamente ho fatto i salti di gioia". Dato che ci sono due candidati, ha proseguito Sala, "noi e Budapest, per i due anni 2026 e 2027, uno dei due anni dovrebbe essere Milano a ospitare l'evento. Ovviamente ho detto a Gravina che nel 2027 non sarò più sindaco, quindi meglio portarla a casa per il 2026. Spero che Gravina ci riesca e conto molto per il 2026, se poi sarà il 2027 andrà bene lo stesso".

Dall'Europa League alla Champions femminile: le candidate

Per conoscere però l'ufficialità su quali saranno gli stadi ospitanti delle finali europee occorre aspettare il prossimo maggio. Non tutte le nazioni hanno specificato la struttura e la città, come nel caso ad esempio della Germania, che dovrà entro febbraio proporre solo una città per competizione. Considerando le altre competizioni, ecco, ad esempio, le candidate per l'Europa League. Si tratta della stessa Germania con due diverse sedi, oltre alla Scozia (Glasgow) e la Romania con l'Arena Nazionale di Bucarest, e Istanbul, che ha ospitato l'ultima finale di Champions tra Inter e Manchester City. La Conference League si giocherà o in Germania (Red Bull Arena di Lipsia) o in Israele (Teddy Park di Gerusalemme) o ad Oslo (Ullevaal Stadion) o a Ginevra; anche per la Conference sono candidate sia Istanbul che Glasgow. Per quanto riguarda la Champions League femminile sarà la Germania a sfidare Turchia (ancora con Istanbul) e la Norvegia (Oslo).