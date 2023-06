Formula 1, Gp Canada: vince Verstappen davanti ad Alonso. VIDEO

Il campione del mondo, con la sua Red Bull, domina sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve. Per il pilota olandese 41esima vittoria in carriera, come Senna. Sul podio anche lo spagnolo della Aston Martin e Lewis Hamilton con la Mercedes. Il monegasco arriva quarto, mentre è quinta l’altra Ferrari di Sainz

La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Canada. Per l’olandese è la 41esima vittoria in carriera: eguaglia Senna. Dietro al campione del mondo salgono sul podio di Montreal anche Fernando Alonso su Aston Martin, secondo, e Lewis Hamilton su Mercedes, terzo. Quarta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Chiude sesta la Red Bull di Perez davanti alla Williams di Albon ed alla Alpine di Ocon. Nona la Aston Martin di Stroll, mentre chiude la top ten la Alfa Romeo di Bottas.

Alla partenza Verstappen scatta bene, mentre Hamilton supera Alonso. Dopo una decina di giri l’olandese inizia ad accelerare. Al giro 13 problemi per Russell che va a muro (ma poi riesce a tornare ai box) e si entra in regime di safety car. Alla ripartenza Verstappen è in testa ma non allunga. Alonso sorpassa Hamilton in seconda posizione. Leclerc intanto è salito fino alla quarta posizione ma deve ancora effettuare il pit stop. Al giro 35 duello Magnussen-De Vries, che vanno lunghi ed è bandiera gialla. Le Ferrari entrano ai box al giro 39 e 40. Le Rosse hanno un buon passo e si rimettono all’inseguimento del terzetto di testa. Davanti si alternano i giri veloci e Verstappen vola, andando a vincere il Gp davanti ad Alonso e Hamilton. Segnali di ripresa per le Ferrari: quarto Leclerc e quinto Sainz.

Verstappen: speciale vincere GP numero 100 per Red Bull

"Sono molto contento, oggi abbiamo fatto funzionare tutto al meglio, anche se le gomme si riscaldavano con difficoltà per via delle temperature più basse. Vincere il GP numero 100 per Red Bull è speciale, non mi sarei mai aspettato di poter raggiungere questi numeri. Continueremo a divertirci e lavorare sodo". Così Max Verstappen dopo il trionfo nel Gran Premio del Canada. Il pilota della Red Bull, alla sesta vittoria in otto gare e quarta consecutiva, ha già messo una chiara ipoteca sul terzo titolo mondiale di fila.

Le qualifiche di ieri

In una sessione condizionata dalla pioggia, dopo aver dominato le FP3 e le Q1, Verstappen non ha ottenuto il miglior tempo nel Q2 (andato ad Albon). Poi nel Q3 l’olandese con la sua Red Bull ha conquistato la pole position, la 25esima in carriera. Il secondo miglior tempo a sorpresa era stato di Hulkenberg, poi retrocesso in quinta posizione per una penalizzazione. Dalla prima fila è quindi partito Alonso con la sua Aston Martin. A seguire le Mercedes di Hamilton e Russell. La Ferrari di Sainz era ottava ma ha perso tre posizioni nella griglia di partenza per una penalizzazione. Il pilota spagnolo della Ferrari è così dovuto partire dall’11esima posizione, una casella dietro il compagno Leclerc.