Sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il campione del mondo fa il miglior tempo con la sua Red Bull. Accanto a lui domani partirà in prima fila il pilota della Haas. Terzo Alonso, poi Hamilton. In precedenza l’olandese era stato il più veloce anche nelle FP3 e nel Q1, mentre nel Q2 miglior tempo di Albon. Male le Ferrari: Leclerc eliminato nel Q2, partirà undicesimo. Sainz ottavo in griglia

Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Canada di F1. In una sessione condizionata dalla pioggia, il pilota olandese ha dominato fin dalle prove libere. Il campione del mondo partirà davanti a tutti in griglia. Per lui è la 25esima pole in carriera. Gran colpo anche di Hulkenberg che ha piazzato la Haas al secondo posto, anche sfruttando una lunga bandiera rossa nel Q3 che ha impedito ad Alonso di prendere la posizione. Lo spagnolo ha ottenuto il terzo tempo con la sua Aston Martin. Quarto Hamilton e quinto Russell. Ottava la Ferrari di Sainz. Fuori già nel Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11esimo con la Rossa. Al suo fianco, 12esima, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez.

Le qualifiche Q1 e Q2



Appena iniziata la sessione di qualifiche è subito bandiera rossa per problemi all'Alfa di Zhou. Dopo la ripartenza Verstappen fa subito il miglior tempo. Alonso prova a impensierirlo con diversi ottimi giri ma il pilota olandese continua a migliorare i suoi tempi e chiude primo con 1:20.851, davanti ad Alonso, Hamilton, Russell e Leclerc. Gli eliminati sono stati Tsunoda, Gasly, De Vries, Sargeant, Zhou. Intanto la Ferrari di Sainz è sotto osservazione per aver ostacolato l'Alpine di Gasly. Il Q2 inizia con la bandiera gialla per un lungo di Stroll, poi riprende a piovere e Verstappen fa fatica con il cambio gomme. Albon fa un gran tempo, male le Ferrari: Leclerc si ritrova in zona esclusione e non riesce a rimediare. Il monegasco partirà in 11esima posizione. Il migliore nel Q2 invece è Albon davanti a Verstappen, Norris, Piastri, Alonso e Sainz. Eliminati Leclerc, Perez, Stroll, Magnussen e Bottas.