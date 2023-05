Anche nel circuito di Montecarlo trionfa la Red Bull di Max Verstappen, che dopo essere scattato dalla pole al Gp di Monaco ha chiuso la gara passando sotto la bandiera a scacchi sventolata da Spider-Man (Tom Holland), degno finale di un weekend perfetto. Il pilota olandese su Red Bull ha infatti dominato dall'inizio alla fine. Il campione del mondo ha preceduto la Aston Martin di Fernando Alonso (sul podio a 41 anni, 103esimo in carriera) ) e la Alpine-Renault di Esteban Ocon. Solo sesta la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Ottava l'altra Rossa di Carlos Sainz. Quarta posizione per la Mercedes di Hamilton davanti al compagno di scuderia Russell. Settima la Alpine di Gasly e nona la McLaren di Norris di Tsunoda. Chiude la Top ten l'altra McLaren di Piastri. Gara condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti ad autentiche acrobazie per tenere in pista le macchine.