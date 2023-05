MotoGp, Bezzecchi vince il Gp di Le Mans davanti a Martin e Zarco

Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classe MotoGp a Le Mans, portandosi a- 1 in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia che si è ritirato a seguito di una caduta dovuta a un contatto con Vinales. Dietro al pilota italiano le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Quarto è arrivato Augusto Fernandez, a seguire Aleix Espargarò, Binder, Quartararo, Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli. 11° Petrucci, 12° Savadori, 13° Folger.

Tony Arbolino ha il Gran Premio di Francia in Moto2 a Le Mans portandosi da solo in testa al Mondiale con 25 punti di vantaggio su Acosta. Quarto Celestino Vietti. Corsa condizionata da un brutto incidente che ha coinvolto Canet, Gonzalez e Arenas in curva 5. Piloti a terra ma coscienti, gara sospesa con bandiera rossa per i tanti pezzi in pista e per la pericolosità del punto. Arbolino era in testa, ma la corsa è ripartita dalla griglia con le posizioni iniziali, visto che non erano stati completati 3 giri.

Moto3, vince Holgado

ll weekend del Gp di Francia si è aperto con la gara di Moto3, dominata da Holgado. Lo spagnolo torna al successo dopo l'esordio di Portimao e si conferma come il grande favorito per il titolo. Male gli italiani. 10° Nepa, 16° Rossi, poi alle sue spalle Bertelle, Farioli e Fenati. Caduta per Migno. Alle 12.15 la Moto2, con Arbolino e Vietti. Il gran finale alle 14 con la MotoGp.



Il 15enne Guido Pini sul podio nella Rookies Cup

L'italiano Guido Pini, 15enne, ha conquistato stamani sul circuito di Le Mans il suo primo podio, piazzandosi al secondo posto, nel Red Bull Rookies Cup, il campionato internazionale organizzato dalla MotoGp che ha l'obiettivo di far crescere giovanissimi piloti per inserirli nel Motomondiale. Dopo aver occupato anche la prima posizione per alcuni tratti di gara, Pini si è piazzato secondo tagliando il traguardo nella scia del vincitore, lo spagnolo Angel Piqueras. Il 15enne pilota è di Scarperia (Firenze), dove c'è l'autodromo del Mugello di proprietà della Ferrari, e ha disputato oggi la sua sesta gara di questo campionato dopo aver ottenuto un 12/o e un 8/o piazzamento nelle precedenti competizioni che si sono svolte, rispettivamente, in Portogallo e in Spagna. Già ieri Pini aveva dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista francese, conquistando la quinta piazza e oggi ha confermato che il suo talento è in continua crescita. Guido Pini fa parte dei Pata Talenti Azzurri della Federazione Motociclistica Italiana (Fmi). Lo scorso anno ha militato nella European Talent Cup e nei due anni precedenti ha partecipato al Campionato italiano velocità (Civ) nella classe Premoto3. Sempre lo scorso anno, proprio al Mugello, si è presentato come wild card alla terza gara in Moto3, vincendola. Il prossimo appuntamento della Rookies Cup sarà proprio al Mugello, il 10 e 11 giugno quando si svolgerà il gran premio d'Italia di MotoGp.