MotoGp, Rins vince Gp Americhe a Austin. Secondo Marini, cade Bagnaia

Per il pilota spagnolo è la prima vittoria in carriera con la Honda del team LCR. Primo podio, invece, per il fratello di Valentino Rossi sulla Ducati del team VR46. Completa il podio Quartararo su Yamaha. Bezzecchi chiude al sesto posto e resta leader del Mondiale. Ancora una caduta per Bagnaia, dopo quella in Argentina

Alex Rins vince il Gran Premio delle Americhe classe MotoGp, terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Austin, in Texas, il pilota spagnolo ha preceduto Luca Marini e Fabio Quartararo. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales. Cade a metà gara il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati, dopo un week-end da protagonista con la pole position e la vittoria nella sprint-race. Per Rins è la prima vittoria in carriera con la Honda del team LCR. Primo podio, invece, per il fratello di Valentino Rossi sulla Ducati del team VR46.

La gara

In Texas a partite in pole è stato Francesco Bagnaia, che sabato ha vinto anche la gara sprint. Dietro il ducatista sono scattati Alex Rins (su Honda LCR) e Luca Marini (sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team). Dopo il via Bagnaia è riuscito a mantenere la prima posizione, dietro di lui Rins e Jack Miller. Subito fuori Jorge Martin, Alex Marquez e Aleix Espargaró. Al settimo giro Miller è caduto e Fabio Quartararo su Yamaha è salito al terzo posto. Poco dopo anche Bagnaia, mentre era al comando della gara in solitaria, è scivolato in curva e si è ritirato: per il campione del mondo in carica è la seconda caduta consecutiva dopo quella in Argentina. Dopo la caduta di Bagnaia, davanti a tutti è rimasto Rins, seguito da Quartararo e Marini. Al 13esimo giro Marini ha superato Quartararo ed è salito al secondo posto. Le posizioni non sono più cambiate: Rins ha vinto la gara di Austin, seguito da Marini e Quartararo. Quinto Vinales. Marco Bezzecchi ha chiuso al sesto posto e resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia. Completano la top ten di Austin Zarco, Morbidelli, Di Giannantonio e Fernandez.