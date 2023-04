MotoGp, qualifiche Gp Austin: Bagnaia conquista pole e gara Sprint

Ad Austin Pecco firma il miglior tempo in 2:01.892, nuovo record della pista, davanti a Rins e Marini. Tre italiani nelle prime cinque posizioni: Alex Marquez 4° e Bezzecchi 5°. Nella gara Sprint, che assegna punti per il Motomondiale, la Ducati del campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Domani alle 21 la gara, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio della MotoGp ad Austin. Il campione del mondo partirà davanti ad Alex Rins su Honda Lcr e a Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Tre italiani nelle prime cinque posizioni: Alex Marquez 4° e Bezzecchi 5°. Qualche ora dopo si è corsa la gara Sprint, che assegna punti per il Motomondiale: anche qui ha trionfato il campione del mondo che ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Quarta la Aprilia di Aleix Espargaro. Bezzecchi chiude al 6° posto e mantiene la testa del Mondiale. Domani alle 21 il Gp, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Bagnaia: "Sapevamo che il potenziale era alto"

Al settimo cielo Bagnaia dopo la pole conquistata: "Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo questo tempo. Il primo settore non è stato granché, ma sono contento perché è la prima pole della stagione. Marquez? Sta andando forte, se so che è un rivale cerco di non tirarlo".



Marini: "Partire dalla prima fila è fantastico"

Prima fila e terzo posto in griglia per Luca Marini: "È andata bene, ma sono incazzato per l'errore di stamattina. Per fortuna ho fatto un buon giro, abbiamo rimesso a posto la moto anche se non è fantastica. Partire dalla prima fila è fantastico, tocca fare una bella partenza. Ma - aggiunge Marini - nelle libere devo fare meglio, sembra che qualcuno mi fa la macumba. Passo? Avrei voluto tirare stamattina, poi sono andato forte. La chiave è partire bene e attaccarsi a Pecco che va molto bene. Devo evitare la battaglia nella giungla".