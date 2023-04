MotoGp, Bezzecchi vince Gp Argentina davanti a Zarco e Marquez. VIDEO

Marco Bezzecchi trionfa in Argentina e vince il primo MotoGp della carriera e la leadership del mondiale piloti con 50 punti, a +9 su Bagnaia che ha chiuso la gara al 16° posto dopo essere scivolato sul bagnato a 8 giri dalla fine. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a Ducati. Dopo le tre Ducati, ai piedi del podio si è fermata la Yamaha di Franco Morbidelli, quarto. Settimo il suo compagno di team Fabio Quartararo, partito decimo e ritrovatosi 16mo al termine del primo giro, dopo un contatto con Vinales che ha rovinato la gara del francese. Assente il pilota spagnolo della Honda Joan Mir, che dopo la caduta nella Sprint race di ieri ha riportato un trauma cranico e cervicale, fa sapere il team Honda. Mir tornerà in Europa per la convalescenza e dovrebbe essere al via del Gp di Austin il 16 aprile. Dopo Pol Espargaró, Marc Marquez, Enea Bastianini e Miguel Oliveira quello di Mir è stato il quinto forfait per Termas de Rio Hondo.