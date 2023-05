MotoGp, qualifiche Gp Francia: Bagnaia conquista la pole a Le Mans

Come era andata la Q1

Prima dell’ultima fase delle qualifiche si era disputata la Q1 con la sorpresa di Fabio Quartararo che ha fallito l'ingresso nella Q2. L'ex campione del mondo MotoGP ha ottenuto il terzo tempo con la sua Yamaha ufficiale al termine della Q1, preceduto dalla Ducati di Luca Marini e dalla Ktm di Augusto Fernandez. Grande la delusione dei tifosi francesi sugli spalti di Le Mans per la prestazione del loro connazionale. Per Quartararo solo la tredicesima posizione sulla griglia di partenza.

Le libere di stamattina

In mattinata si erano disputate le terze libere in cui Maverick Vinales (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) e Jack Miller (Ktm) erano stati i più veloci. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti in 1'31"898. Quarto tempo per la Honda di Marc Marquez. Quinta l'Aprilia di Aleix Espargaro. Ottavo e nono i piloti di casa, con la Ducati di Johan Zarco davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo.