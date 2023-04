MotoGp , Bagnaia vince il Gp di Spagna davanti a Binder e Miller

Il campione del mondo in carica torna alla vittoria nel circuito di Jerez, precedendo i due piloti Ktm. Il pilota Ducati torna anche in vetta alla classifica mondiale

La Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGp sul circuito di Jerez. Il pilota piemontese ha preceduto le due Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle spalle il connazionale dell'Aprilia Aleix Espargaro e Luca Marini con la Ducati del team VR46. Bagnaia riscatta così il doppio zero nei Gran Premi di Argentina e Stati Uniti e torna anche in vetta alla classifica mondiale con 22 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi.