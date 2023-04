F1, Perez vince il Gp Azerbaijan davanti a Verstappen e Leclerc

Il pilota messicano ha chiuso così alla grande un weekend perfetto dopo aver trionfato anche nella gara spint disputata ieri. Si tratta della sesta vittoria in carriera in Formula 1 per il pilota della Red Bull. Per la scuderia austriaca si tratta della terza doppietta su quattro appuntamenti stagionali.

La cronaca della gara sul circuito di Baku

Partenza pulita per tutti e senza stravolgimenti nelle prime posizioni, con Leclerc che mantiene la testa della corsa davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Le monoposto della scuderia austriaca pero' fanno uno sport a parte e, prima l'olandese ad inizio quarto giro, poi il messicano nel corso del sesto, sverniciano la rossa del monegasco facendola scivolare in terza posizione. All'11 giro De Vries va a muro con l'AlphaTauri e forza l'entrata della Safety Car, proprio mentre Verstappen, leader della corsa in quel momento, si era fermato per la prima sosta. Iniziano così' i primi stravolgimenti, perché tutti gli altri approfittano per un pit-stop 'dimezzato', con Perez che rientra primo e Leclerc secondo, mentre il campione del mondo passa in terza posizione. Alla ripartenza Verstappen ci mette un attimo a sorpassare nuovamente la Ferrari numero 16, mentre appena dietro Sainz si fa beffare dal connazionale Alonso consegnandogli il quarto posto. Fino alla fine della gara non succede praticamente piu' nulla: da segnalare giusto una lotta serratissima per il giro veloce e il punto addizionale in classifica, che alla fine viene conquistato da Russell (ottavo ma con gomma morbida nuova montata a pochi chilometri dal traguardo).