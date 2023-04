F1, Gp Baku: Perez vince la gara sprint davanti a Leclerc e Verstappen

Sul circuito cittadino di Baku il pilota messicano della Red Bull ha concluso in prima posizione davanti al pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al primo podio in questa stagione, e all'olandese Max Verstappen, suo compagno di squadra

E’ di Sergio Perez la vittoria nella gara sprint del Gp dell'Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku il pilota messicano della Red Bull ha concluso in prima posizione davanti al pilota della Ferrari, Charles Leclerc , al primo podio in questa stagione, e all'olandese Max Verstappen, suo compagno di squadra. Quarta posizione per l'inglese della Mercedes, George Russell, arrivato davanti allo spagnolo Carlos Sainz sull’altra Rossa di Maranello. Quindi ecco lo spagnolo dell'Aston Martin, Fernando Alonso.

Perez: “Una bella vittoria dopo un weekend difficile”

"Ho ottenuto una bella vittoria dopo un weekend fin qui complicato. Tutto il team aveva pressione e portare a casa il massimo era l'obiettivo principale. Ora ci concentriamo per la gara di domani, avremo un carico di carburante superiore e le condizioni della pista saranno diverse. Partire dalla terza casella non sarà l'ideale ma ci proverò". Con queste parole Perez ha spiegato la sua gioia dopo il trionfo nella “sprint race” del Gran Premio di Azerbaijan.

Leclerc: "Red Bull più forte, ma per la Ferrari passi in avanti"

"Sicuramente non potremo cambiare la macchina per domani, ma magari fare dei piccoli aggiustamenti. La Red Bull ha ancora un vantaggio in gara, noi però non dobbiamo dimenticarci quanto eravamo indietro sul passo gara negli scorsi Gran Premi. Se vincere non è possibile dobbiamo puntare a portare a casa più punti, oggi non potevamo fare molto di più". Così Leclerc, che scattava dalla pole position, nel post gara.

Verstappen: “Russell? Non ha senso quello che ha fatto”

"Contatto con Russell? Non capisco perché' prendersi quei rischi già nel primo giro, ha avuto del sottosterzo ed è entrato nella mia fiancata. C’è un buco, non aveva senso quello che ha fatto. Comunque, va bene così, siamo arrivati terzi e sono comunque soddisfatto, ora ci concentriamo per la gara di domani". Questo, infine, il commento di Verstappen, appena dopo la fine della “sprint race”, in merito al contatto con la Mercedes di George Russell.