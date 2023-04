Formula 1, GP Baku: Leclerc in pole in Azerbaijan HIGHLIGHTS

E' la prima del 2023 per la Rossa. Battute le due Red Bull di Verstappen e Perez. Quarta l'altra Ferrari di Sainz. Sabato la gara sprint, domenica la gara. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW ascolta articolo Condividi

Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc in vista del gran premio dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. E' la prima pole position per la Rossa nella stagione 2023. Il monegasco della Ferrari ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Quarto tempo e seconda fila per l'altra Ferrari di Carlos Sainz.



Domenica la gara Domani, sabato 29, è prevista la gara sprint, qualifiche comprese. Domenica la gara.

Leclerc: "Sono sorpreso" "Sono sorpreso di questa pole position", dice Charles Leclerc dopo le qualifiche. "Sono arrivato a Baku puntando ad arrivare in qualifica davanti ad Aston Martin e Mercedes. Quello ottenuto oggi è un risultato superiore, quindi sono più che soddisfatto", ha detto il pilota della Ferrari alla sua prima pole position stagionale. Leclerc ha fermato il cronometro sul giro a 1'40"203. "Non dobbiamo dimenticare che in gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, quindi non sarà facile mantenere la testa, avverte il monegasco