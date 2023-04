F1, Azerbaigian: Leclerc centra la prima pole della gara sprint

Il pilota monegasco ha ottenuto la prima pole nella storia nelle qualifiche shootout, che stabiliscono la griglia di partenza della mini-gara prevista nel pomeriggio. Secondo miglior tempo conquistato da Sergio Péerez su Red Bull. In seconda fila Max Verstappen con l'altra Red Bull e George Russell su Mercedes. Quinto tempo per l’altro ferrarista Carlos Sainz

Ferrari in grande spolvero in Azerbaigian. Dopo la pole conquistata ieri da Charles Leclerc per il Gp previsto domani, il pilota monegasco ha dominato anche le qualifiche relative alla gara sprint. Il pilota del Cavallino, infatti, ha ottenuto la prima pole nella storia nelle qualifiche shootout, che stabiliscono la griglia di partenza della mini-gara prevista nel pomeriggio. Secondo tempo conquistato da Sergio Péerez su Red Bull. In seconda fila ecco Max Verstappen con l'altra Red Bull e George Russell su Mercedes. Quinto tempo per l’altro ferrarista, Carlos Sainz.