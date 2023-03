Formula 1, Gp Arabia Saudita: vince Perez davanti a Verstappen. VIDEO

Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'Arabia Saudita di F1, seconda prova del mondiale di Formula 1. Vince il messicano Sergio Perez davanti al compagno e campione del mondo Max Verstappen. Terza la Aston Martin di Fernando Alonso ma a fine gara scala quarto perché gli vengono comminati 10 secondi di penalità per non aver scontato i 5'' di sanzione in modo corretto durante il GP. Sfuma il centesimo podio in carriera del pilota della Aston Martin e George Russell sale al terzo posto con la Mercedes. Quinta posizione invece la Mercedes di Lewis Hamilton. Sesta la Ferrari di Sainz davanti al compagno Leclerc. Ottava la Alpine di Ocon che ha preceduto il compagno Gasly e la Haas di Magnussen. Con il punto extra del giro veloce, Verstappen resta leader del Mondiale. La F1 torna tra due settimane con il GP dell’Australia.

La cronaca della gara

Alla partenza grande spunto di Alonso che si mette in testa ma i commissari di gara gli infliggono 5 secondi di penalità per posizione non corretta al via. Al quarto giro Perez torna al comando della gara e prende il largo. Dalle retrovie la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen recuperano diverse posizioni. Al giro 13 il monegasco sale in sesta posizione, mentre l’olandese è subito dietro di lui. Inizia una serie di ingressi ai box ma al 18esimo giro entra la safety car perché Stroll deve fermare la sua Aston Martin. Poi la gara riparte, Verstappen sale in seconda posizione (era partito 15esimo) e mette nel mirino il compagno di scuderia Perez. Intanto Leclerc è settimo dietro il compagno Sainz. Alla fine è doppietta Red Bull con la vittoria di Perez davanti a Verstappen.