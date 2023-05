Serie A, faccia a faccia Milan-tifosi al vaglio della procura Figc

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, in campionato, giocatori e tecnico dei rossoneri si sono recati sotto la curva dei propri supporter per un confronto a caldo. Procura della Federcalcio. Occorre verificare, secondo quanto appreso dall'Ansa, se si sia trattato di una minaccia o di un semplice incitamento in vista delle prossime gare

Momento sportivamente difficile per il Milan. Ieri, proprio dopo la sconfitta in casa dello Spezia, giocatori ed allenatore sono andati sotto la curva dei tifosi rossoneri per un confronto a caldo. Il faccia a faccia, secondo quanto appreso dall'Ansa, è ora al vaglio della Procura della Federcalcio.

Una norma contro le "gogne pubbliche"

Secondo quanto emerso, infatti, occorre capire se il discorso tenuto da un capo ultras della Curva Sud sia stato in realtà una minaccia oppure un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League, persa all'andata dal Milan nell'euroderby contro l'Inter. Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, in merito, presenta una norma che vieta le cosiddette "gogne pubbliche" a cui i calciatori si possono prestare per compiacere alcune delle frange più estreme delle diverse tifoserie.