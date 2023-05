Giro d'Italia 2023, oggi la tappa a Napoli: il percorso

Oggi, giovedì 11 maggio, si correrà la 6° tappa del Giro d'Italia, la Napoli-Napoli, una delle più attese. Come detto la partenza sarà dal capoluogo campano, ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto della squadra di Luciano Spalletti, e i corridori fanno ritorno sempre a Napoli dopo 162 chilometri. Se il via e il traguardo sono gli stessi dello scorso anno, il percorso è piuttosto diverso: la strada si dirigerà immediatamente verso la costiera amalfitana, raggiunta circumnavigando il Vesuvio e superando la salita del Valico di Chiunzi, Gran Premio della Montagna di 2° categoria da 8,3 chilometri al 6,3%. Raggiunta Amalfi, i corridori ritorneranno verso il capoluogo passando per Positano e attraversando la penisola sorrentina, dove troveranno anche la salita di 3° categoria di Picco Sant’Angelo (9 chilometri al 4%). Dallo scollinamento mancheranno 68 chilometri: un percorso ricchi di saliscendi che riporteranno sul traguardo di via Caracciolo. L'orario di partenza è previsto per le 12.55, quello di arrivo tra le 17 e le 17.30 circa. (IL GIRO DI ITALIA)