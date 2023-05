Argentina, River-Boca finisce in rissa: 7 espulsi e polizia in campo

Il match, particolarmente sentito in Argentina, è stato risolto nei minuti di recupero da un rigore realizzato da Miguel Borja, del River. Ma sul terreno di gioco si è sviluppata una violenta rissa tra calciatori con le forze dell’ordine che sono dovute intervenire per placare gli animi

Super derby caldissimo, quello disputato in Argentina tra River Plate e Boca Juniors. Il risultato ha sorriso al River che grazie ad un rigore molto contestato del colombiano Miguel Borja, ha battuto 1-0 gli storici avversari, proprio nei minuti di recupero. La gara ha registrato tre giocatori espulsi per squadra dopo una violenta lite che si è scatenata in campo proprio dopo l’episodio del penalty decisivo, che ha costretto all'intervento le forze dell'ordine.

La maxirissa in campo

La vittoria del River, come detto, è arrivata al terzo minuto di recupero, con l'arbitro Darío Herrera che ha assegnato il rigore senza consultare il Var, dopo un fallo di Agustín Sández su Pablo Solari. Una volta segnata la rete che ha deciso la sfida, i giocatori di entrambe le squadre hanno scatenato una maxirissa in mezzo al campo di gioco da cui sono scaturite le espulsioni di Palavecino, reo di aver scatenato l’alterco dopo un’esultanza provocatoria, Centurión e Gómez nel River e di Merentiel, Fernández e Valentini nel Boca. Espulso anche l'allenatore del Boca, Jorge Almirón. L'incontro ha poi avuto anche risvolti giudiziari. Come detto, la polizia ha avviato un'inchiesta proprio contro Palavecino, oltre che contro Marcos Rojo e Luis Vázquez. Sia il primo sia Vázquez, che ha un fatto gestaccio ai tifosi del River, sono stati denunciati per "istigazione al disordine".