Playoff Nba, Antetokounmpo: "Nello sport non esiste il fallimento"

"Ci sono i giorni buoni e quelli pessimi, a volte riesci a vincere e altre no. Ci sono momenti in cui capisci che è il turno e altre invece devi farti da parte, non si può vincere sempre”. ha detto tra le altre cose il campione dei Milwaukee Bucks appena eliminati in NBA

Nella notte tra mercoledì e giovedì i Milwaukee Bucks sono stati eliminati dai Miami Heat al primo turno dei playoff del campionato di basket NBA. Un’eliminazione sorprendente che ha spiazzato molti. Durante la conferenza stampa, Giannis Antetokounmpo, eletto due volte miglior giocatore del campionato (MVP), ha risposto a varie domande. Davanti alla provocazione di un giornalista che gli ha chiesto se, alla luce del risultato, considera questa stagione “fallimentare” il greco ha risposto: “Oh mio dio… mi hai fatto la stessa domanda un anno fa, Eric. Tu ricevi una promozione ogni anno, nel tuo lavoro? No, giusto? Quindi ogni anno il tuo lavoro è fallimentare? Sì o no? Ogni anno lavori per raggiungere qualcosa, un obiettivo, una promozione, per essere in grado di prenderti cura della tua famiglia, dargli una casa in cui vivere. E non è un fallimento questo, sono tappe verso il successo. Non ho niente contro di te personalmente, è che ci sono sempre dei passi da fare. Michael Jordan ha giocato 15 anni, ha vinto 6 titoli: gli altri nove anni sono stati un fallimento?”.