Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: viola in finale contro l’Inter

Al Franchi la semifinale di ritorno termina senza reti: passa il turno la squadra di Italiano, grazie alla vittoria per 2-0 nell’andata. Per conquistare il trofeo i toscani dovranno vedersela il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma con i nerazzurri, che ieri hanno battuto 1-0 la Juventus

La semifinale tra Fiorentina e Cremonese è quindi finita senza reti. Nel primo tempo è stata la squadra di Italiano a fare la partita e a creare qualche buona occasione, soprattutto con Milenkovic e Cabral. La Cremonese, invece, non ha mai impensierito Terracciano. Nella ripresa gli ospiti si fanno vedere di più e si rendono pericolosi con Dessers e Pickel. Poi è Nico Gonzalez a sfiorare il vantaggio. Ma il risultato non si sblocca. Fiorentina-Cremonese finisce 0-0 e in finale ci vanno i viola.

Il tabellino di Fiorentina-Cremonese 0-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor (20' st Ranieri), Biraghi; Castrovilli (38' st Amrabat), Mandragora; Ikonè (20' st Sottil), Barak, Nico Gonzalez (46' st Kouamé); Cabral. All.: Italiano



CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Quagliata (22' st Buonaiuto); Ghiglione (1' st Valeri), Pickel, Meitè; Galdames; Felix (25' st Castagnetti), Okereke (11' st Dessers). All.: Ballardini



Ammoniti: Ghiglione, Castrovilli, Sernicola per gioco falloso, Dodò per comportamento non regolamentare.