Coppa Italia, la semifinale Inter-Juventus 1-0. DIRETTA

Il momento della verità per Inter e Juventus è arrivato: le due squadre si sfidano stasera a San Siro per stabilire chi delle due giocherà la finale di Coppa Italia 2022/23. La partita d’andata, giocata il 4 aprile all’Allianz Stadium, è terminata sul punteggio di 1 a 1: al gol di Cuadrado aveva risposto in pieno recupero Lukaku, in un incontro macchiato da cori razzisti e una rissa finale. La vincente sfiderà nell’atto finale una tra Fiorentina e Cremonese, che si sfideranno domani sera per determinare l’altra finalista del torneo.