Napoli-Salernitana è stata posticipata a domenica

Accolta la richiesta del club, del sindaco e del questore. Se il Napoli dovesse battere la Salernitana nel derby campano e la Lazio non dovesse vincere a San Siro contro l'Inter, la squadra di Spalletti sarebbe automaticamente campione d’Italia

La partita Napoli-Salernitana è stata posticipata e si giocherà domenica 30 aprile, anche se si attende ancora l'ufficialità dell'orario. Il match, che era inizialmente programmato per sabato, è stato spostato perché, se il Napoli dovesse battere la Salernitana nel derby campano e la Lazio non dovesse vincere contro l'Inter (il match si giocherà a San Siro domenica alle 12:30), la squadra di Spalletti sarebbe automaticamente campione d’Italia.

Il prefetto di Napoli: “La scelta dell’orario spetta alla Lega”

"Come Prefettura abbiamo adottato un provvedimento di urgenza con il quale si determina lo spostamento della partita Napoli-Salernitana a domenica. La fissazione dell'orario non è di competenza della Prefettura, ma della Lega. Potrebbe essere alle 15, ma su questo attendiamo l'ufficialità", ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.