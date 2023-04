Napoli, le sagome dei calciatori schierate "in campo" al rione Traiano

In giro per la città, in vista della sempre più probabile conquista dello scudetto da parte del club partenopeo, sono spuntate bandiere, striscioni e torte dedicate a Osimhen, il centravanti capocannoniere della serie A, e ai suoi compagni

Una lunga, lunghissima, attesa di 33 anni che potrebbe terminare questo weekend. La città di Napoli si prepara alla festa per il terzo scudetto della propria storia, dopo i due vinti all'epoca di Diego Armando Maradona. Così in giro per la città sono spuntate bandiere, striscioni e torte dedicate a Osimhen, il centravanti capocannoniere della serie A, e ai suoi compagni di squadra. Fino alle sagome dei calciatori, a grandezza naturale, apparse al rione Traiano. Su un prato sintetico c'è la formazione del Napoli con Luciano Spalletti e la panchina. (IL RITORNO IN CITTA' DOPO JUVE-NAPOLI - ATTESA DEI TIFOSI A CAPODICHINO)