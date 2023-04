Juve-Napoli, 10 mila tifosi hanno accolto gli azzurri a Capodichino

Dopo la vittoria per 1-0 in casa della Juve, il Napoli è a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. A Napoli si respira già aria di festa. Al rientro della squadra partenopea, 10.000 tifosi hanno atteso i giocatori all'aeroporto, scortandoli poi in tangenziale. Osimhen ha ripreso tutto con il proprio cellulare e postato sui social. Sono ormai mesi che in città sventolano bandiere con lo scudetto numero tre in bella vista, ma adesso è davvero chiaro a tutti che non c’è più nulla e nessuno che possa fermare i ragazzi di Spalletti. I tifosi hanno voluto mostrare alla squadra il loro affetto accoglierli già da vincitori al rientro da Torino. Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall’aeroporto di Capodichino trovando diecimila supporter azzurri in delirio tra cori, fumogeni e bandiere. Al bus sono serviti diversi minuti per fare appena pochi metri attraversando una marea azzurra.