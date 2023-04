Serie A, l'Atalanta batte la Roma 3-1

La cronaca di Atalanta-Roma

Primo tempo combattuto, poi l'Atalanta si porta in vantaggio al 39': in pressione la squadra recupera palla, Zapata centra un bel pallone che Pasalic gira in rete al volo di sinistro senza lasciare scampo a Rui Patricio. Nel secondo tempo, appena entrato, già decisivo Palomino che colpisce di testa in area, Rui Patricio ci mette le mani, palla respinta, arriva Toloi che calcia, llorente prova a metterci la testa ma la palla termina ugualmente in rete, per il 2-0 dell'Atalanta. Ma non è finita, perché all'83' la Roma prova a riaprire la partita con la rete di Pellegrini. Ma la risposta degli avversari arriva subito dopo: l'Atalanta va di nuovo a segno con Koopmeiners, all'84'. Nel finale problema muscolare per Llorente che abbandona il campo, Dybala conclude la gara con una caviglia in disordine.

Il tabellino di Atalanta-Roma 3-1

Pasalic M. 39', Tolói R. 74', Koopmeiners T. 84', Pellegrini L. 83'

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti (73' Palomino), Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle (81' Demiral); Koopmeiners; Pasalic (81' Hojlund), Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (65' Spinazzola), Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove (65' Matic), Zalewski (65' El Shaarawy); Solbakken (65' Dybala), Pellegrini; Abraham (80' Belotti). Allenatore: Mourinho.

Ammoniti: De Roon (A), Solbakken (R), Palomino (A)