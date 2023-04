3/6 ©Ansa

A 16, nel 2020, era stata medaglia d'argento agli Europei con la rappresentativa Under 16. Nel 2021, in Messico, era stata sconfitta con l'Italia Under 18 nella finale dei mondiali contro la Russia e l'anno dopo aveva realizzato 21 punti nella finale vinta con la Serbia all'Europeo Under 19. Dopo avere militato per 3 stagioni nel Club Italia, in A2, nell'estate del 2022 era arrivata all'Igor Gorgonzola Novara in A1