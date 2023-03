Master 1000 Miami, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale

L'altoatesino si impone 6-3 6-1 in un match gestito senza particolari patemi. Nel prossimo turno potrebbe esserci la rivincita contro Alcaraz dopo Indian Wells

La pioggia non ferma Jannik Sinner, che nonostante la gara condizionata dal maltempo, con il match interrotto per più di due ore, batte senza difficoltà Emil Ruusuvuori (numero 54 del mondo) e raggiunge per la terza volta nella carriera la semifinale di un 1000.