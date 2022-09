Us Open, Alcaraz vince il Grande Slam: è il più giovane n.1 al mondo

Il 19enne spagnolo ha sconfitto il norvegese per 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 conquistando il suo primo titolo del Grande Slam. È anche il più giovane campione di New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990 e del Grande Slam maschile dai tempi di Nadal agli Open di Francia del 2005

Il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli Us Open battendo in finale il norvegese Casper Ruud per 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 e diventando il più giovane numero uno al mondo.

Il più giovane campione del Grande Slam maschile

Alcaraz è il più giovane campione del Grande Slam maschile dai tempi di Rafael Nadal agli Open di Francia del 2005, e anche il più giovane campione di New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990. Anche lo sconfitto Ruud era in lizza per diventare il numero uno della classifica mondiale. È sua la seconda finale persa in uno Slam quest'anno dopo essere stato sconfitto da Nadal agli Open di Francia.