Retegui ringrazia Mancini: "Esordio con la Nazionale incredibile"

L’attaccante italo-argentino, convocato dal ct per le prime gare di qualificazione a Euro 2024, ha espresso tutta la sua gioia per l’esordio con la casacca azzurra, condito anche con due gol contro Inghilterra e Malta

Il ringraziamento a Mancini

Rientrato in Argentina, il nuovo attaccante dell’Italia ha espresso la propria soddisfazione dopo le due sfide in Nazionale. "Sono contento. Qui mi sento a casa. Sono veramente felice e orgoglioso di indossare la maglia dell’Italia", ha detto il centravanti del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors. "Voglio ringraziare Mancini, lo staff e la squadra per il modo in cui sono stato accolto. Mi hanno fatto sentire a casa, ho vissuto dei giorni incredibili. Un sogno", ha aggiunto poi Retegui, al centro anche degli interessi di mercato di alcuni club della Serie A.