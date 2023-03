Mateo Retegui, chi è l'attaccante argentino preconvocato da Mancini

Problema centravanti per la Nazionale italiana di calcio. Con l'ennesimo infortunio di Ciro Immobile il ct Roberto Mancini deve risolvere il rebus del numero 9. Secondo quanto trapela, dopo aver inserito tra i pre-convocati Andrea Compagno della Steaua Bucarest, aggiungerà anche Mateo Retegui per le sfide contro Inghilterra e Malta delle prossime settimane, gare valide come qualificazione a Euro 2024.

Chi è Mateo Retegui

Nato a San Fernando il 29 aprile 1999, Retegui gioca nel Tigre ma è di proprietà del Boca Juniors. È arrivato nel club gialloblu nel 2016, dopo aver svolto le giovanili nel River Plate. Prima del Tigre, ha giocato in prestito anche nell'Estudiantes e nel Talleres. È un attaccante forte fisicamente (186 cm d'altezza per 80 kg) e molto abile nel gioco aereo, ha segnato sei gol in altrettante partite in questo primo scorcio di Superliga argentina. La scorsa stagione, invece, ha siglato 23 reti in 42 presenze complessive. È figlio di Carlos "El Chapa" Retegui, ct di hockey su prato capace di vincere l'Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016. Viene soprannominato "Chapito".