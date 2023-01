Nations League, Italia-Spagna e Olanda-Croazia le due semifinali

Per gli Azzurri di Roberto Mancini rivincita della passata edizione, quando le Furie rosse si imposero per 2-1. Appuntamento a Enschede il 25 giugno. Finale a Rotterdam tre giorni dopo

Sarà ancora una volta la Spagna la rivale contro cui giocherà l'Italia di Roberto Mancini nella prima partita, la semifinale, della Final Four di Nations League, in programma a giugno in Olanda. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi oggi nella sede dell'Uefa a Nyon. Nell'altra semifinale i padroni di casa olandesi se la vedranno con la Croazia.

Finale in programma al De Kuip di Rotterdam

La sfida tra gli Azzurri e le Furie Rosse, remake della semifinale della passata edizione conclusa col successo degli spagnoli per 2-1, andrà in scena giovedì 15 giugno alle 20.45 a Enschede. L'altro match è, invece, in programma mercoledì 14 a Rotterdam. Lo stadio De Kuip di Rotterdam sarà anche il teatro della finale, in programma domenica 18 giugno alle 20.45.

A marzo via alle qualificazioni per Euro 2024

Prima delle finali di Nations League, l'Italia scenderà in campo a marzo per le prime due giornate delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri affronteranno l'Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli giovedì 23 marzo e poi Malta, in trasferta, tre giorni dopo. Nel girone ci sono anche Macedonia e Ucraina.