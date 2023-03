Premier League, il Crystal Palace richiama il 75enne Roy Hodgson

Sport

Sono stati tanti i colpi in entrata e in uscita per rinforzare le rose: le squadre di Serie A si sono mosse solo con ingaggi low cost mentre i club della Premier League inglese non hanno badato a spese. Il Chelsea ha dominato la sessione con una serie di operazioni molto onerose. Ecco la classifica degli esborsi

La sessione di calciomercato invernale si è conclusa. Tanti colpi in entrata e in uscita per rinforzare le rose ma se la Serie A è andata al risparmio, altrettanto non si può dire della Premier League inglese dove molte squadre hanno speso cifre enormi per i loro acquisti, in particolare il Chelsea. Ecco le operazioni più costose, in una classifica a crescere fino a quella più onerosa