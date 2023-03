F1, Tost: Alpha Tauri non è in vendita, Red Bull continuerà sviluppo

Nessun passaggio di mano per Alpha Tauri. "Ho avuto alcuni incontri positivi con Oliver Mintzlaff, che mi ha confermato che gli azionisti non venderanno la Scuderia AlphaTauri, e che la Red Bull continuerà a supportare il team nel prossimo futuro. Tutte queste indiscrezioni sono senza fondamento e la squadra resterà concentrata sull’avvio del mondiale, per fare meglio dello scorso anno”, ha detto Franz Tost, Team Principal di Alpha Tauri, chiarendo che la Scuderia non è in vendita, dopo le notizie circolate sui media nei giorni scorsi.