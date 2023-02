Serie A, Cremonese-Roma 2-1. Ora in campo Juventus-Torino 2-2. LIVE

Ultime due partite della 24esima giornata del campionato. La squadra di Mourinho perde a Cremona. Per i lombardi prima vittoria nel torneo. In corso il derby della Mole tra bianconeri e granata ascolta articolo Condividi

La 24esima giornata del campionato di Serie A si chiude con le ultime due partite in programma. Nel primo match la Cremonese ha battuto 2-1 la Roma conquistando la sua prima vittoria in questo campionato. Ora in corso il derby della Mole tra Juventus e Torino. La giornata si era aperta sabato con la vittoria del Napoli in trasferta a Empoli e il successo del Sassuolo in casa del Lecce (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domenica l’Inter ha perso a Bologna, la Salernitana ha battuto 3-0 il Monza mentre Udinese-Spezia è terminata 2-2. La domenica di calcio si era chiusa con la vittoria del Milan a San Siro contro l’Atalanta. Ieri invece la Fiorentina ha vinto a Verona e la Lazio ha superato di misura la Sampdoria.

La cronaca di Juventus-Torino vedi anche Serie A, ok Milan, Bologna e Salernitana. Udinese-Spezia 2-2. VIDEO Al secondo minuto Torino subito in vantaggio: su sviluppi di calcio d’angolo Karamoh si trova tutto solo in area, controlla e batte Szczesny da distanza ravvicinata. Al 16esimo il pareggio di Cuadrado: cross da sinistra di Kostic, non ci arriva Vlahovic ma sul secondo palo arriva il colombiano che segna. Al minuto 43 il Toro torna avanti con Sanabria: cross di Ilic per l’attaccante granata che batte sul primo palo Szczesny. Nel primo dei due minuti di recupero nuovo pari Juve con Danilo di testa.