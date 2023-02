Spal, ora è ufficiale: Daniele De Rossi è stato esonerato

Il comunicato della società ed il nuovo tecnico

approfondimento

Insieme a mister De Rossi, si legge poi in una nota diffusa online dalla Spal, “sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran”. La società ferrarese, in ultimo, ha voluto “ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”. La Spal, come confermato da un altro tweet, ha già annunciato Massimo Oddo come successore. Il suo compito sarà quello di portare la squadra nelle acque meno agitate della classifica di serie B. Il club biancoazzurro si trova, al momento, terzultimo.