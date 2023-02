Serie A, Verona-Salernitana 1-0. Ora Sampdoria-Inter 0-0. LIVE

I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Ngonge e conquistano 3 punti fondamentali per la lotta salvezza. Adesso in campo blucerchiati e nerazzurri, nell’ultima partita della 22esima giornata di campionato

Si conclude oggi la 22esima giornata di campionato, con i due posticipi del lunedì. Nell’incontro delle 18.30 a vincere è stato l'Hellas Verona, grazie al gol di Ngonge al minuto 31 del primo tempo. Con questo successo gli scaligeri ottengono 3 punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. L’ultima partita in programma è Sampdoria-Inter, adesso in campo, con i blucerchiati a caccia di punti per sperare nella salvezza e i nerazzurri che devono vincere per tenere a distanza Atalanta, Roma, Milan e Lazio. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)