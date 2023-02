Calcio, Manchester City deferito per violazioni finanziarie

Oltre 100 le imputazioni, per un arco temporale che va dalla stagione 2009/2010 a quella 2017/2018. In caso di condanna, il club rischia una forte multa o la penalizzazione fino all'esclusione dalla Premier. Ipotesi, quest'ultima, al momento remota ma non da escludere

La Premier League ha deferito il Manchester City ad una Commissione indipendente per presunte violazioni legate alle regole del fair-play finanziario. La conferma è arrivata proprio dalla massima serie inglese. L’ipotesi è che i campioni d'Inghilterra in carica possano aver violato le regole del campionato che richiedono la fornitura "in massima buona fede" di "informazioni finanziarie accurate, che diano una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club”.

Oltre 100 le imputazioni

Sono oltre 100 le imputazioni, per un arco temporale che va dalla stagione 2009/2010 a quella 2017/2018. Tra questi, la mancata comunicazione di "accurate informazioni" funzionali ad una "rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club", in particolare per quanto riguarda le entrate (comprese quelle di sponsorizzazione), oltre ad informazioni incomplete sulle remunerazioni di tecnici e giocatori della rosa. Inoltre, il non adeguamento ai Regolamenti Uefa, inclusi quelli per le licenze per i club e per il cosiddetto Fair Play finanziario e l’insufficiente cooperazione alle indagini della stessa Premier.

Le possibili decisioni in caso di condanna

Ora la decisione sul futuro del club inglese verrà rimesso al giudizio della Commissione indipendente. Tra le ipotesi possibili, in caso di condanna, il Manchester City rischia una forte multa o la penalizzazione fino all'esclusione dalla Premier. Ipotesi, quest'ultima, al momento remota ma, scrive la Bbc, non da escludere.