Serie A, Lazio-Milan 2-0: gol di Milinkovic-Savic e Zaccagni. DIRETTA

La sfida all’Olimpico chiude la 19esima giornata e il girone d'andata del campionato. I rossoneri cercano la vittoria dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta in Supercoppa. Sarri senza Immobile schiera Felipe Anderson al centro del tridente con Pedro e Zaccagni

Lazio-Milan chiude la 19esima giornata e il girone d'andata di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). All'Olimpico Pioli cerca la vittoria dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta in Supercoppa e schiera Dest al posto di Theo Hernandez, assente per un affaticamento muscolare. Sarri è senza Immobile (non convocato): c'è Felipe Anderson al centro del tridente, con Pedro e Zaccagni.