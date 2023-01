Piantedosi: stop di due mesi a trasferte tifosi Roma e Napoli

E' ufficiale. A partire da oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto la chiusura, per due mesi , dei settori ospiti degli stadi dove le societa' sportive SSC Napoli e AS Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi e' stata anche vietata la vendita di biglietti per l'accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma. La decisione e' stata presa "in considerazione della gravita' degli episodi di violenza avvenuti l'8 gennaio scorso lungo l'A1, all'altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi, con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica" e "dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

Si tratta di un provvedimento di prevenzione

approfondimento

Manfredi su stop trasferte: "Non penalizziamo veri tifosi del Napoli"

Si tratta di un “provvedimento di prevenzione” non alternativo a misure individuali per i singoli autori, come i Daspo, per i quali sono in corso indagini di polizia. "Adotterò un provvedimento, probabilmente oggi pomeriggio, che valorizzerà l'istruttoria, l'analisi fatta dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive con qualche provvedimento di prevenzione per i prossimi due mesi per quanto riguarda le trasferte delle tifoserie di Roma e Napoli" aveva dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi qualche ora fa a Trieste durante un vertice in Prefettura. "Serve anche l'individuazione del singolo, provvedimenti come i Daspo, ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie” ha sottolineato l’ex prefetto di Roma.